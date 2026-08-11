Marcelo Díaz llena de elogios a este jugador en la Universidad de Chile: “Me da gusto”

El volante de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz está maravillado con este jugador azul.

Universidad de Chile sumó un nuevo triunfo dentro de la Liga de Primera este pasado fin de semana, en el que los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Palestino y se mantienen firme en el segundo puesto de la tabla de posiciones en el torneo nacional.

Tras lo que fue este duelo, el volante azul Marcelo Díaz conversó en el programa ‘Balong Radio’ en las últimas horas y habló de lo que fue el debut del argentino Tobías Reinhart, para quien tuvo solo elogios por su tremendo estreno con la camiseta de la U.

“Es bueno, entrenó solo esta semana con nosotros y jugó con soltura, jugó un muy buen partido“, partió señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Carepato’ quedó bastante sorprendido con el debut del jugador argentino, quien sin duda puede aportarle bastante la Universidad de Chile.

Reinhart aprobó en su estreno en la U | Foto: Photosport

“A mí, por lo menos que es en la posición que me desenvuelvo, ver jugadores de esa categoría, me da gusto“, declara.

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Finalmente, Díaz dejó más que claro que quedó conforme con el estreno de Tobías Reinhart en la Universidad de Chile, quien en un primer partido demostró todo su gran repertorio para ser aporte en el plantel azul con su polivalencia en el mediocampo.

“A mí me gustó mucho, fue un partido muy completo el que hizo, hizo jugar al equipo, defendió bien y a mí me gustan los jugadores que marcan diferencia por la facilidad con la que juegan, más allá que tengan talento, el tipo llegó, se puso el overol, jugó, le pegó al arco, creo ocasciones y todo, a mí me gustó mucho”, cerró.