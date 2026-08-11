Revelan la cifra ofertada a U. de Chile por Agustín Arce: “No es para volverse locos”

Según detalló Jorge "Coke" Hevia, el monto asciende a 2,1 millones de dólares. Se desconoce el origen de la propuesta.

Universidad de Chile no ha finalizado su participación en el mercado de fichajes. Además de tener el plantel abierto para inscribir nuevos jugadores, el conjunto estudiantil puede tener partidas.

Una de ellas, la de Agustín Arce. El mediocampista de 21 años está en la mira de instituciones extranjeras, tal como lo indicó Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta. ¿Qué dijo el periodista?

En primera instancia, ratificó que hay una propuesta en pie por el seleccionado nacional y luego entregó la cifra del eventual traspaso. Sin embargo, no reveló la identidad del club que anhela contar con sus servicios.

“Lo que sí estoy en condiciones de confirmar y lo voy a decir porque lo conversé con Cristián Caamaño (…) Hay una oferta, está en la mesa, por Agustín Arce“, comenzó señalando el comunicador.

“Es un tipo europeizable, (Nicolás) Córdova ya lo hizo en la selección sub-20 y la adulta, de ponerlo más atrás. Por un tema de lomo, tiene que aprender a jugar un poco más atrás. La oferta es por 2,1 millones de dólares“, agregó.

Agustín Arce destaca en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Agustín Arce puede salir de Universidad de Chile

Tras ello, el rostro de las comunicaciones reflexionó sobre el negocio en cuestión, que sería por el 100% de la carta del futbolista. Para él, la cúpula universitaria debe tener mesura en esta oportunidad: no es un monto imposible de rechazar.

“Es una oferta revisable, porque no es para volverse locos. Yo no tengo el equipo”, cerró sobre el interés por el volante de Universidad de Chile.