Este martes Colo Colo se puso al día en el Campeonato Nacional 2023, venciendo por 2-1 a Magallanes en un partido donde los albos comenzaron abajo en el marcador y debieron remontar para llevarse los tres puntos al Estadio Monumental.

Con cuatro fechas por delante para el cierre de la temporada, el Cacique está a siete puntos del líder Cobresal y para un histórico de los albos como Ricardo Dabrowski este último triunfo ante los Carabeleros no sirvió de mucho y más bien el bicampeonato se les escapó.

“Parecería, en las circunstancias, pero bueno las cosas como son. A veces uno quisiera otro tipo de resultados, pero siempre hablamos que Colo Colo dependía de los resultados de los otros equipos”, comenzó diciendo en diálogo con Bolavip.

Caso Jordhy Thompson

Pero eso no fue todo, ya que el ex entrenador de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores 1991 también se refirió al caso del joven futbolista Jordhy Thompson, quien fue detenido y puesto en prisión preventiva por una nueva denuncia de violencia intrafamiliar contra su expareja.

“Lamentablemente son circunstancias que uno nunca quisiera que suceda. El jugador de fútbol forma parte de una sociedad, lamentablemente en la sociedad pasan cosas y de repente el jugador de fútbol no es ajeno”, comentó.

“Uno tenía la esperanza que esta era una situación superada y lamentablemente no es así. Ante un hecho como los que se dan, totalmente condenable y de esas cosas no tienen que pasar, y no porque sea jugador de fútbol, no tiene que pasar en ninguna instancia en el ser humano”, agregó el Polaco.

Jordhy Thompson podría ser despedido de Colo Colo tras caer en prisión preventiva. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

La condena de Dabrowski a Thompson

Finalmente, Ricardo Dabrowski condenó los hechos e hizo un llamado a pensar en la víctima.

“Estamos hablando de un futbolista que su camino como futbolista va a estar con todo esto, pero hay que pensar en la otra persona también, la consecuencia que pueda tener en la chica toda esta situación. Uno las condena porque nadie puede justificar este tipo de situaciones“, completó.