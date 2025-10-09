Colo Colo sumó un nuevo ridículo en la temporada 2025 del centenario, toda vez que el día de ayer se desplazó hasta el sur del país para disputar un amistoso ante Deportes Puerto Montt y cayó por 1-2.

Cabe mencionar que los ‘delfines’ militan en la tercera categoría del fútbol chileno y como si eso no fuera suficiente, Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez protagonizaron un partido para el olvido en donde dejaron serias dudas de tener el nivel necesario para estar en el Cacique.

Uno que no tuvo piedad con los albos fue Romai Ugarte, reconocido periodista nacional quien, en diálogo con Bolavip Chile, lanzó: “Para Colo Colo no existen los amistosos en esta época. No ha ganado ningún amistoso este año… tuvo tiempo para trabajar Ortiz, qué más quiere”.

Bruno Gutiérrez hizo el ridículo en Colo Colo. | Foto: Photosport

Ugarte exculpa a Fernando Ortiz y apunta directamente al plantel de Colo Colo por el año para el olvido que están teniendo: “Es el plantel el que no sirve. ¿A dónde va llegar Colo Colo? ¿cómo termina este año del centenario?”.

“El tema es con quién pierde. No es un amistoso contra el Real Madrid. Estás jugando contra un equipo de la Segunda División Profesional. De qué estamos hablando… el tema es que Iquique y Unión están muy mal, si no, estaría peleando nuevamente el descenso”, aseguró en el cierre.

Lo cierto es que Colo Colo ha tenido una temporada para el olvido donde sólo ha cosechado amarguras y, como si eso no fuera suficiente, ni siquiera está clasificando a copas internacionales para la próxima temporada.

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo volverá a una cancha de fútbol el próximo domingo 19 de octubre cuando, a partir de las 12:30 de la tarde, tenga que enfrentar al súper líder Coquimbo Unido en el puerto pirata.