Colo Colo busca dejar atrás lo más rápido posible la caída frente a O’Higgins de Rancagua, club que viajó hasta el Estadio Monumental para superar por la cuenta mínima al Cacique con un solitario gol de Bryan Rabello en el segundo tiempo.

A lo largo del compromiso, Brayan Cortés tuvo varias salidas en falso y se mostró un tanto nervioso como lo ha sido desde el arranque de la temporada. Por este motivo, Jorge Almirón fue consultado por su continuidad en el arco y el DT no dejó espacio a las dudas.

Todo indica que Brayan Cortés no se mueve del arco albo. | Foto: Photosport

¿Se viene rotación en el arco del Cacique con Fernando de Paul? Jorge Almirón da claras señales de que aquello no ocurrirá: “Son partidos, son momentos. Yo trato de ser ecuánime en los momentos difíciles, soy de apoyar al jugador porque también lo fui. Hay momentos en donde uno no está del todo fino, pero no me preocupa”, dijo.

“No es que cuando las cosas están mal uno te deja solo, yo no soy así, nosotros somos un equipo. Necesita jugara para adquirir confianza. Yo pienso en el equipo siempre; hubo errores individuales y ahí son todos responsables, no solo el arquero o los centrales, son todos”, complementó.

Así las cosas, si bien Jorge Almirón no confirmó que ante Huachipato atajará Brayan Cortés, sí dio a entender que apoyará al iquiqueño en el duro arranque de temporada que ha tenido y lo sostendrá bajo los 3 palos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Los albos saltarán a la cancha del Estadio CAP de Talcahuano este domingo 2 de marzo a las 12 del día cuando tengan que enfrentar a Huachipato en un partido válido por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2025.