Este martes Colo Colo tuvo su último entrenamiento previo a la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025, donde mañana las albas enfrentarán a Deportivo Cali buscando llegar a una cuarta final continental.

Las tricampeonas del fútbol chileno son las únicas que han ganado todos sus partidos en esta edición, arrastrando un increíble invicto de 36 triunfos consecutivos, sumando la extraordinaria campaña que llevan en la Liga Femenina.

En la previa de la semifinal, habló con el canal oficial del club la arquera Ryan Torrero, quien es una de las líderes del equipo que dirige Tatiele Silveira. La portera estadounidense/chilena se refirió a cómo se prepararon y cómo llegan a este cruce contra las colombianas.

“Primero, que es buenísima esta oportunidad y vamos a aprovechar a full este sueño. El partido como mañana es de muchos detalles, pero salimos con buenas sensaciones y mente positiva, así que ahora solo demostrarlo en la cancha”, comenzó diciendo.

“Son copas con alta competición, Deportivo Cali es un equipo muy físico, muy inteligente, planifican sus partidos bien. Tenemos todo el respeto por el rival, pero también sabemos nuestra capacidad”, lanzó la golera de 35 años.

En la instancia también agradeció por todo el apoyo de los hinchas colocolinos, que tanto a la distancia como presencialmente en Buenos Aires han estado apoyándolas a lo largo del torneo.

“Muchísimas gracias por todo su apoyo, es fundamental para nosotras. Es impresionante en todos lados de nuestro país y también afuera de nuestro país, tenemos la mayoría de los hinchas y gritan, cantan todo el partido, es impresionante, es hermoso de verdad. Muchísimas gracias, sentimos que eres el otro jugador para nosotras en la cancha, peleando, luchando con nosotras. Necesitamos todo su apoyo y su energía positiva”, completó Torrero.

Ryan Torrero previo a la semifinal de Colo Colo vs Deportivo Cali. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal de Colo Colo vs Deportivo Cali?

Las albas enfrentarán a las caleñas este miércoles 15 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola, Buenos Aires. Las ganadoras de esta llave pasarán a la final donde chocarán con Corinthians o Ferroviaria.