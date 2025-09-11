En Colo Colo recibió una gran noticia la actual administración de Blanco y Negro, la concesionaria que controla al fútbol profesional del cuadro popular y que actualmente tiene en la presidencia a Aníbal Mosa.

Esto porque la Comisión del Mercado Financiero (CMF) instruyó a ByN a realizar una nueva junta de accionistas para aprobar los estados financieros del año 2024, los cuales fueron rechazados en abril.

En aquella oportunidad el bloque opositor denominado Vial/Ruiz-Tagle votó en contra por supuestas irregularidades en los montos cancelados por la productora DG Medios por una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Por ello que en junio se tuvo que repetir la junta e incluso se puso en riesgo la continuidad de Mosa al mando de la sociedad anónima, así como a cualquier director de su sector.

Pero el miércoles la CMF ofició y solicitó una tercera instancia, revelando además que el rechazo no tiene sustento ya que todo pareciera estar en orden.

Aníbal Mosa debe convocar a una nueva junta de accionistas en Blanco y Negro. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La CMF respalda los estados financieros presentado por Aníbal Mosa

Así se puede leer en el documento: “esta Comisión instruye al Directorio de su representada en orden a adoptar las medidas tendientes a celebrar a la mayor brevedad una nueva junta de accionistas con el objeto de aprobar los estados financieros y el balance al 31 de diciembre de 2024 con el respectivo informe de sus auditores externos, así como de la memoria anual correspondiente“.

“A la fecha no se observan argumentos técnicos atendibles para objetar el tratamiento contable aplicado por la sociedad que permitan fundar un voto de rechazo de los estados financieros”, agregan.

“Se estima pertinente reiterar que, para que los accionistas puedan rechazar los estados financieros, resulta necesario que dicho voto se sustente en ‘observaciones específicas y fundadas’, las que -conforme a los antecedentes revisados por este servicio a la fecha- deberán ser diferentes de lo planteado en las juntas de accionistas realizadas el 28 de abril y 27 de junio de 2025. Ello, en atención a que no habría evidencia que hubiera habido una contabilización errónea de la modificación del contrato celebrado entre Blanco y Negro S.A. y DG Medios“, completaron.