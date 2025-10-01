Colo Colo jugó esta jornada frente a Unión Española. Fue un amistoso a puertas cerradas donde el equipo de Fernando Ortiz se inclinó ante los hispanos en el primero de sus encuentros de preparación durante el receso por el Mundial Sub 20.

El partido se dividió en dos tiempos en donde, en el global, el cuadro de Independencia se quedó con la victoria por 2 tantos a 1. El descuento del popular fue obra de Marcos Bolados.

En la primera parte, los albos formaron con Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Bruno, Gutiérrez, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez, Cristián Riquelme; Esteban Pavez, Tomás Alarcón, Benjamín Pérez, Leandro Hernández; Salomón Rodríguez.

Luego, hicieron su ingreso varios titulares como Erick Wiemberg, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, Arturo Vidal, Manley Clerveaux, Lucas Cepeda y Marcos Bolados.

El veredicto de la hinchada de Colo Colo por Fernando Ortiz

Desde su llegada, Fernando Ortiz ha disputado solo dos encuentros oficiales al mando del “Cacique”. La caída ante Universidad de Chile por la Supercopa y luego la goleada con que vencieron a Deportes Iquique por 4 a 0.

Este -aunque nada oficial- es el tercer partido del “Tano” al mando del popular, sumando en rigor su segunda caída en tres encuentros.

Hinchas albos dan su veredicto sobre Fernando Ortiz tras el choque ante Unión Española (Foto: Photosport)

La hinchada de Colo Colo dio su veredicto y, pese a esta nueva caída en el amistoso ante Unión Española, aún confían en el proceso del trasandino, aunque muchos aseguran lógicamente que el tiempo que lleva en la banca alba es muy poco para realizar una evaluación aún más exhaustiva.

Según una encuesta realizada por BOLAVIP donde participaron 1.033 hinchas albos, donde el 71,64% cree con firmeza en el proceso del “Tano”, un 21,3% afirma que es muy pronto para sacar conclusiones y un 7,26% asegura tener cero fe en la capacidad del DT.

Encuesta realizada por BOLAVIP en el canal oficial de Whatsapp de nuestro portal para hinchas colocolinos (Foto: captura)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a ver acción en partidos amistosos. El próximo miércoles 8 de octubre se mide ante Puerto Montt. Luego de ello, reiniciará sus actividades en el torneo local ante el puntero Coquimbo Unido el día domingo 19 desde las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.