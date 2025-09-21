Una gran polémica se desató esta jornada en el fútbol paraguayo, en pleno partido entre el Deportivo Recoleta contra el Atlético Tembertary por la fecha 13 del Torneo de Clausura.

Y es que el portero del Recoleta, Gonzalo Falcón, intentó emular una de las mayores “picardías chilenas” del último tiempo cuando el exzaguero de La Roja, Gonzalo Jara, se ganó el odio de todo Uruguay tras el recordado incidente con Edinson Cavani.

Mientras el Tembertary se disponía a sacar un tiro de esquina, el golero Falcón se acercó más de la cuenta sobre su rival Sebastián Olmedo y allí pasó lo que pasó.

Para mala fortuna del meta, el VAR lo “pilló chanchito” y, a diferencia de lo que pasó con nuestro compatriota en la Copa América 2015 frente a los “Charrúas”, Gonzalo Falcón tuvo que irse a los vestuarios tras ver la cartulina roja en el minuto 77′.

Para fortuna del equipo del Gonzalo que no es “Jarita”, el Deportivo Recoleta logró sacar la tarea adelante en el partido y se impuso por 3 a 1. Ahora resta saber cuánto recibirá de sanción el portero.

Gonzalo Jara y su recordado incidente: “No me arrepiento”

Meses atrás, hoy en calidad de comentarista, el exdefensor de clubes como U. de Chile, Colo Colo, Huachipato y varios elencos europeos, recordó el episodio vivido con el “Matador” uruguayo.

Gonzalo Jara recuerda la comentada polémica que vivió con Edinson Cavani (Foto: Photosport)

“Son cosas que hoy en día ya no se pueden hacer, pero es que en ese entonces yo era mucho de pisar, por ejemplo, en los córner para que el delantero no corriera, yo pisaba antes, pegaba, chocaba”, aseguró.

“Son mañas que el fútbol tenía el fútbol y que hoy en día se han ido yendo por el VAR, porque obviamente si te van a cobrar penal. Y esta imagen que a mí me acusa es de un fotógrafo chileno, y fue una foto, ni siquiera un video ni nada, pero no, no me arrepiento”, cerró.