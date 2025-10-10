Los escándalos en Colo Colo no se detienen en el año del centenario y ahora se vive otro gallito en Blanco y Negro, ya que este viernes volvieron a ser rechazados los estados financieros por tercera vez en el año.

Esta jornada se realizó una nueva Junta de Accionistas vía telemática y también presencial en el Estadio Monumental, donde nuevamente el presidente Aníbal Mosa recibió el rechazo de parte de la oposición a su gestión.

El único punto que se sometió a votación fueron los estados financieros de la memoria y balance correspondiente al al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2024, lo que que está pendiente desde marzo y que había vuelto a la pizarra en junio.

En ambas ocasiones fue rechazado por un punto específico, que fueron los ingresos por el contrato firmado con la productora DG Medios para una serie de conciertos en el Estado Monumental con un pago de 1.638 millones, lo que fue incluido como utilidades.

El argumento que echa atrás los estados financieros de Blanco y Negro

Según una carta que se leyó esta jornada previo a la votación, enviada por el accionista Augusto Gutiérrez, se pone sobre la mesa la hipótesis que el monto “alteró de forma decisiva el resultado del ejercicio 2024, transformando una pérdida potencial en una utilidad artificial de $458.789.000”.

“El pago recibido por un servicio que aún no se presenta genera una obligación para la empresa, lo cual debe registrarse como un pasivo en el estado de situación financiera, comúnmente demoninado ingresos diferenciados o anticipo cliente. Al registrarlo artificialmente como ingreso en el estado resultado, la administración no solo infló las utilidades sino que también omitió un pasivo, presentando una imagen distorcionada de la situación patrimonial y el desempeño de la compañía“, se leyó.

Estos argumentos fueron respaldados por las corredoras de bolsa Nevasa y Larraín Vial.

Tras aquello se realizó la votación, donde el rechazo alcanzó el 50,05% de los votos, mientras que los apruebo solo llegaron a 39,49%. Un 0,10% se abstuvo y el 10,35% votó en blanco.

En defensa de la administración de la concesionaria salió el gerente general Alejandro Paul, quien exhibió públicamente la aprobación de los estados financieros que hizo la consultora externa BDO, así como el oficio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que señalaba que estaba todo en orden.

Sigue en veremos la administración de Aníbal Mosa en Blanco y Negro. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Qué pasará ahora en Colo Colo?

Ahora todos los argumentos y documentos presentados volverán a la CMF, organismo que deberá determinar si efectivamente este rechazo está bien fundado. Luego se citará a una nueva Junta de Accionistas para volver a votar este punto, donde de ser recahazados por cuarta vez se inahibilatrá al directorio.

Por el contrario si se insiste en que todo está en regla, también habrá otra Junta para terminar de aprobar los estados financieros, pues las sociedades anónimas deben tener sus balances aporbados y al día.