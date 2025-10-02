Joaquín Montecinos no la está pasando nada de bien en O’Higgins de Rancagua, equipo donde no ve minutos desde los últimos días de junio y completa más de tres meses sin vestirse de corto para salir a la cancha.

Todo cambió cuando el jugador fue sondeado por Colo Colo para llegar al Estadio Monumental y mantuvo conversaciones, pero finalmente no llegaron a buen puerto y el jugador perdió cualquier tipo de consideración en ese momento.

Uno que explica qué fue lo que pasó con Montecinos fue Jorge Garcés, quien conversó con LUN y largó diciendo que “Acá todo pasa por el jugador. En México tampoco tuvo mucha continuidad y condiciones tiene, pero no sé, es un problema de él”.

Montecinos perdió lugar en O’Higgins. | Foto: Photosport

“Si el jugador se quiere ir, pero rinde al nivel que yo espero, va a seguir jugando hasta el día que se vaya. Ahora, si yo lo veo desconectado, bueno, no va a jugar, es lógico. Pero en Chile se culpa a los técnicos cuando los futbolistas no juegan y el problema no es del técnico. El problema es más grave y es de los jugadores”, agregó.

En el cierre, clarifica diciendo que “Joaquín tiene muchas condiciones como el papá, porque el papá era buenísimo, pero insisto en que se ha ido quedando. Él tiene que responder a la confianza que le entregó el club”.

Lo cierto es que Joaquín Montecinos se entrena junto a O’Higgins y espera revertir la situación, pero de momento no se ve que Francisco ‘Paqui’ Meneghini le de un rol más protagónico al ex Audax Italiano.

Lo que viene para O’Higgins

O’Higgins es, de momento, el sublíder del fútbol chileno con 41 puntos y se ilusiona con alcanzar el Chile 2 para la próxima Copa Libertadores de América. ¿Su próximo rival? El casi descendido Iquique en el norte del país.