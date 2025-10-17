Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde el encargado de atender las consultas de los medios fue el entrenador Fernando Ortiz, esto previo al viaje de Colo Colo para visitar a Coquimbo Unido.

El técnico argentino respondió dudas sobre varios jugadores del plantel, donde confirmó que el goleador Javier Correa se resintió de su lesión muscular, pero también habló de algunos juveniles.

Uno de ellos es el lateral derecho Víctor Campos, quien le ha llamado gratamente la atención y pronto podría subir de forma permanente al primer equipo.

Sobre la oportunidad que le está dando a los canteranos, el Tano comenzó diciendo: “Yo siempre fui así, si el joven tiene características que yo considero que puede estar dentro del campo, va a jugar”.

Fernando Ortiz se derrite por Víctor Campos

Seguido, profundizó en el nombre del carrilero: “Víctor lo vengo siguiendo en su categoría en fuerzas menores y está haciendo un buen trabajo. Para mí, particularmente, creo que reúnes las condiciones que yo considero de un lateral”.

“Está peleando un puesto con sus compañeros, claro. Ojalá que si él tiene la posibilidad de jugar, lo pueda hacer de la misma manera que lo hace en su categoría”, agregó el DT de 47 años.

Víctor Campos fue titular en el amistoso de Colo Colo con Deportes Puerto Montt.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será de visita ante el líder Coquimbo Unido, duelo programado para este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.