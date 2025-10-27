Coquimbo Unido está a un triunfo de proclamarse campeón de la Liga de Primera 2025 luego de vencer por 1-0 ante O’Higgins de Rancagua el domingo, donde una de las figuras fue el extremo Cristián Zavala, que pertenece a Colo Colo.

El jugador de 26 años está a préstamo en el Pirata desde julio luego de no tener cabida en el Cacique, donde había sido cortado por el entrenador Jorge Almirón.

Pero Zavala tuvo que extender su contrato hasta 2026 para poder ser cedido al elenco aurinegro, por lo que debería volver al Estadio Monumental al término de la temporada.

En el entorno de Colo Colo se resisten a Cristián Zavala

Ante esta posibilidad, un campeón internacional con Colo Colo se opone rotundamente a este regreso. Se trata de Gustavo De Luca, quien en conversación con BOLAVIP dio a conocer sus razones.

“Ayer como no hubo fútbol argentino, vi a Coquimbo con O’Higgins. La verdad que lo vi a Zavala y pensé en eso. Para mí no demuestra un buen nivel para estar hoy en Colo Colo”, comenzó diciendo el exfutbolista argentino.

“Es un jugador movedizo, qué sé yo, pero con poco gol. No creo que sea bueno para esta instancia de Colo Colo. Colo Colo necesita un jugador que tenga más presencia, más gol”, añadió.

Cristián Zavala jugó 11 partidos con Colo Colo en el primer semestre, dando una asistencia y sin poder anotar goles. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En esa línea, el campeón de la Recopa Sudamericana 1992 indicó que sería beneficioso para el oriundo de Puente Alto quedarse en Coquimbo, donde ya se hizo de un lugar.

“Hay jugadores que encuentran (su lugar), bueno, él ya había jugado en Coquimbo. Me parece que si está contento ahí y el club está contento con él, se podría quedar ahí a jugar la Copa Libertadores, que sería motivacional para él”, opinó De Luca.

“En Colo Colo jugó, pero no era titular, jugaba la mitad de los partidos. Y ahí en Coquimbo es titular indiscutido”, completó el ‘Goleador de las Malvinas’.