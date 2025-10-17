Un partidazo se viene este fin de semana por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, donde Colo Colo visitará a Coquimbo Unido, duelo que enfrenta al último campeón de Primera División ante el actual líder del torneo.

El partido se disputará en la Cuarta Región a estadio lleno, ya que los Piratas vendieron todas las entradas e incluso tuvieron que solicitar aumento de aforo, por lo que el Francisco Sánchez Rumoroso será una caldera.

Los aurinegros pueden seguir aumentando su ventaja en la cima, donde actualmente con 56 puntos le sacan 14 unidades de diferencia a sus escoltas: Universidad de Chile y Universidad Católica.

Mientras que el Cacique tiene un solo objetivo de aquí al término del campeonato, que es meterse en zona de clasificación a copas internacionales. Por el momento están un puesto y cuatro puntos por debajo, ya que se ubica octavo con 34 unidades.

Pare este compromiso, en el cuadro popular tienen las bajas de los juveniles Nicolás Suárez y Francisco Marchant, sumándose a los que están en rehabilitación que son Óscar Opazo y Alexander Oroz. Aunque también está entre algodones el goleador Javier Correa.

Cabe recordar que Colo Colo venció por 2-0 a Coquimbo Unido en la primera rueda de la Liga de Primera, siendo esta la única derrota del Barbón en este torneo.

Colo Colo ha sido el único equipo que le ha gaando a Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025. (Foto: Felipe ZancaPhotosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se jugará este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Quién transmitirá en TV este partido?

Este partido será transmisión de TNT Sports Premium, el que también se podrá ver a través de la plataforma de pago HBO Max, con suscripción en TNT Sports.