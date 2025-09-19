En Colo Colo ya planean los primeros movimientos para lo que pasará tras el cierre de temporada, donde ya tendrían definidos los primeros puestos a reforzar y también se sabe quiénes terminan contrato.

En total son cuatro los jugadores del Cacique que concluyen su vínculo en diciembre, de los cuales sólo uno podría ser renovado en las próximas semanas.

Los cuatro jugadores de Colo Colo que terminan contrato

Estos son los defensas Sebastián Vegas y Emiliano Amor, el lateral derecho Mauricio Isla y el extremo Alexander Oroz.

El primero de ellos está a préstamo desde Monterrey de México y sin opción de compra, por lo que es probable que regrese a los Rayados.

Mientras que las situaciones de Amor e Isla se revisarían al cierre de la temporada, pero ambos nombres no generarían consenso al interior del directorio de Blanco y Negro.

Según información de Radio ADN, el único que estaría en los planes es el Flecha Oroz, puntero formado en el Estadio Monumental que actualmente se está recuperando de una operación por un nuevo desgarro.

Alexander Oroz sería renovado en Colo Colo para el 2026. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Pese a sus constantes lesiones musculares, el jugador de 22 años se las ha arreglado para convertir tres goles esta campaña, más una asistencia.