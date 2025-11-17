Son varios los nombres que Colo Colo ya tiene en carpeta para la temporada 2026. Dos de ellos pertenecen a Talleres de Córdoba, como es el caso de Bruno Barticciotto (a préstamo en Santos Laguna) y Matías Catalán. Es precisamente por este último que los Albos hoy reciben buenas noticias.

El defensor de 33 años, actualmente en la ‘T’, aparece nuevamente como opción para reforzar a un ‘Cacique’ que ha sufrido irregularidades en su última línea durante una compleja temporada.

Desde Argentina, la dirigencia de Talleres no descartó la posibilidad de negociar, e incluso abrió una puerta concreta y así el Popular se encamina a contar con su primer refuerzo para 2026.

Andrés Fassi, presidente del cuadro cordobés, confirmó a Cooperativa Deportes que están dispuestos a escuchar ofertas por Catalán, aunque con una condición clara: cualquier conversación deberá esperar hasta que la liga argentina finalice, ya que el equipo acaba de asegurar su presencia en los play-offs.

Los Albos tienen la chance de meterse en la pelea por fichar a Matías Catalán (Foto: Getty)

Junto a ello, Fassi aclaró una información que había generado ruido en Chile. Pese a que se había especulado con que el vínculo del defensor terminaba en diciembre de este año, el dirigente aseguró que Catalán tiene contrato vigente hasta fines de 2026, por lo que cualquier negociación requerirá una cifra acorde al estatus del jugador en el plantel cordobés.

Colo Colo reactiva su interés en Matías Catalán

Colo Colo ya había mostrado interés en el zaguero en ventanas de fichajes anteriores, aunque sin lograr concretar su contratación. Actualmente, el valor del jugador ronda los 700 mil dólares, una cifra inferior a la que alcanzó antes de su rotura de ligamentos en septiembre de 2024, cuando su tasación se acercaba al millón de dólares.

La posible rebaja en su precio, sumada a la apertura de Talleres para negociar, vuelve a posicionar a Catalán como una alternativa real para el equipo albo. En Macul ven con buenos ojos sumar a un defensor con experiencia internacional y capaz de desempeñarse tanto como central como lateral, especialmente considerando los problemas defensivos que marcaron la campaña y, lógicamente, ante la salida de Mauricio Isla que ya es casi un hecho.

De esta manera, una vez concluida la participación de Talleres en el torneo argentino, Colo Colo tendría el camino despejado para “levantar el teléfono” y explorar una negociación que podría reforzar un sector clave del equipo para la próxima temporada.

DATOS CLAVE

Colo Colo recibió la apertura de Talleres de Córdoba para negociar el fichaje del defensa Matías Catalán de cara a la temporada 2026.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, confirmó que escucharán ofertas por Matías Catalán pero solo tras el fin de la liga argentina.

El defensa, valorado en unos 700 mil dólares, tiene contrato vigente con Talleres hasta fines de 2026, según el dirigente.