Colo Colo Femenino llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 con la ilusión de disputar la final y consolidarse como uno de los referentes del fútbol femenino en Sudamérica.

El equipo dirigido por la brasileña Tatiele Silveira había mostrado un gran nivel durante todo el torneo, ganándose el respeto de sus rivales y de la hinchada, que siguió cada paso del Cacique en la competencia continental.

El enfrentamiento de semifinal ante Deportivo Cali fue sumamente parejo y terminó definiéndose en los penales, instancia en la que las Albas no lograron imponerse, quedando eliminadas del certamen.

A pesar del resultado, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Hinchas, dirigentes y figuras del fútbol chileno destacaron la labor del equipo y de la entrenadora, valorando la pasión y profesionalismo que demostraron durante toda la campaña.

Colo Colo disputará su partido por el tercer puesto antes de volver a Chile | FOTO: Colo Colo Femenino

El emotivo mensaje de Tatiele Silveira en Instagram

Conmovida por la eliminación y el respaldo recibido, Silveira utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento y aliento.

“Salimos de semifinales con orgullo por todo lo que construimos. Seguimos adelante con la frente en alto y con la certeza de que hicimos todo para cumplir con nuestra misión”, partió diciendo.

“Gracias a todo el pueblo colocolino por cada mensaje, cada canto, cada muestra de cariño, Ustedes fueron parte fundamental de este recorrido”, agregó.

“Aún nos queda nuestro último reto y, como en todos los partidos, saldremos a la cancha a dejarlo todo. Seguimos adelante, siempre juntos: valiente, fuerte y grande”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Ferroviaria?

Ahora Colo Colo y Ferroviaria se volverán a ver las caras después de 10 años, esta vez en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, partido por el bronce que se disputará el domingo 19 de octubre a las 16:00 horas de Chile.