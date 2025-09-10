Mientras todos los ojos están puestos en la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputará en el Estadio Santa Laura-SEK, las categorías juveniles de ambos clubes siguen en competencia.

En el Centro Deportivo Azul (CDA) se llevó a cabo la fecha 8 del Campeonato Nacional Formativo Sub-20, donde los dirigidos por Héctor “Tito” Tapia se vieron las caras ante los de Adrián Rojas.

Colo Colo se queda con el Superclásico Juvenil

Los goles del conjunto Popular fueron obras del lateral Víctor Campos en dos oportunidades y de Mauro Ibarra. Por el lado del Romántico Viajero, Andrés Torres marcó el único tanto del equipo azul.

Con este resultado, Colo Colo se fortalece en la tabla y continúa sumando confianza de cara a sus próximos compromisos.

En la próxima fecha, el cuadro de Macul deberá visitar la Región de La Araucanía para medirse ante Deportes Temuco. Por su parte, los Azules se medirán ante Santiago Morning en la Cancha Real Aeropuerto.

Víctor Campos fue la figura del partido con sus dos anotaciones | FOTO: @fotoscatorce en Instagram

Más allá del resultado, el partido deja en evidencia que el recambio generacional en ambos clubes sigue su curso y que los jóvenes talentos ya están mostrando personalidad, carácter y calidad, elementos que serán fundamentales para alimentar los planteles profesionales.