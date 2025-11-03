El delantero Javier Correa de Colo Colo ha estado en el foco de las críticas por parte de la parcialidad alba durante gran parte de la temporada 2025: su irregular rendimiento ha generado molestia entre los hinchas colocolinos.

La situación se agudizó al considerar el alto costo de su fichaje, cercano a los 1.8 millones de dólares, lo que elevó las expectativas sobre su capacidad goleadora, las cuales, para muchos, no se han cumplido.

La polémica escaló este fin de semana tras la victoria del conjunto Popular ante Ñublense, puesto que el ariete argentino, quien, consultado por los cuestionamientos a su desempeño, respondió públicamente con un tono desafiante.

“Sé cómo se convive en esta situación pero no me cambia nada, me da igual lo que digan, me da exactamente igual, me chupa un huevo lo que digan. Venía mucho tiempo sin jugar pero lo importante era ganar”, declaró un ofuscado Correa.

Cristián Caamaño responde al “me chupa un huevo” de Javier Correa

Fue el periodista Cristián Caamaño quien en el programa Deportes En Agricultura recogió el guante. El comunicador criticó duramente la actitud del ex Estudiantes de La Plata, asegurando que su rendimiento en la cancha no le da el respaldo suficiente para mostrar tal displicencia ante la opinión pública.

“No sé a quién apunta. ¿A los dirigentes, la prensa o los hinchas? Lo primero que no le debe chupar un huevo es su rendimiento de este año porque lamentablemente ha estado lejos de su trascendencia del año pasado”, remarcó el comentarista.

“Uno cuando hace memoria de Correa de este año se acuerda más de los goles que falló de los que hizo. Ahí uno tiene que exigirle a estos jugadores que no llegaron por poca plata. Yo creo que más que chupar un huevo es mejor callar la boca y cambiar la imagen del año”, remató Caamaño.

