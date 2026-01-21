Colo Colo ha estado activo en el Mercado de Fichajes esta temporada 2026, donde ya anunció a Joaquín Sosa, Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Maximiliano Romero como flamantes refuerzos de la institución.

Antes de iniciar la pretemporada, en Blanco y Negro no pretendían ir en búsqueda de un arquero y se iban a quedar con Fernando de Paul y Eduardo Villanueva, pero ese panorama habría cambiado en los últimos días.

Por petición de Fernando Ortiz, diversos trascendidos aseguran que en Colo Colo ya tomaron la determinación de ir a buscar un arquero que le pelee el puesto al ‘Tuto’ este 2026 y, por consiguiente, lo haga subir su nivel.

Ignacio González fue formado en Colo Colo. | Foto: Photosport

Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez, Ignacio ‘Nacho’ González y Matías Dituro son los tres principales candidatos para llegar al arco albo. Los tres, además, tienen algo en común más allá del puesto donde juegan: no usan cupo de extranjero.

En el caso de Pérez, mantiene contrato vigente con Palestino y viene saliendo de una lesión, situación similar a la de Ignacio González quien renovó con Everton. Dituro, por otro lado, no es primera vez que suena para llegar al Estadio Monumental.

Habrá que esperar al desenlace del Mercado de Fichajes para ver si Colo Colo finalmente ficha otro portero para darle más competitividad a Fernando de Paul o se queda con lo que tiene para afrontar la temporada 2026.

En síntesis

Fernando Ortiz solicitó fichar un arquero para competir con Fernando de Paul esta temporada 2026.

Los candidatos Pérez, González y Dituro fueron seleccionados por no ocupar cupo de extranjero.