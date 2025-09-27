Los problemas en Blanco y Negro este 2025, el año del centenario de Colo Colo, han pasado cero desapercibidos. La gestión de los actuales mandamases, tanto del oficialismo como de la oposición, ha sido más que cuestionada tanto por la prensa como por la hinchada alba.

Pero la historia ha sido así desde que la concesionaria se quedó al mando del club. Eso, luego de que a mediados de la década de los 2000 se hiciera cargo del popular tras la quiebra que tuvo al “Cacique” muy complicado por esos años.

Aún restan al menos diez años para que ByN siga al mando del club. Una vez finalice la concesión, el mando del equipo colocolino debería volver a sus orígenes: el Club Social y Deportivo.

Aquella será la fecha en que, si el destino lo permite, Marcelo Pablo Barticciotto se postule para presidente del club. Así lo hizo saber el ídolo albo en diálogo con Paulo Flores en El Almanaque de Florete, donde volvió a insistir en sus deseos de hacerse cargo de la dirección del club de sus amores, pero no bajo los cánones que hoy lo rigen.

“Me gustaría ser presidente de Colo Colo, yo lo dije, pero cuando el club vuelva a ser de la gente y tenga la posibilidad de inscribir mi lista y votar”, aseguró el “7 del Pueblo”.

El gran anhelo de Marcelo Barticciotto en Colo Colo

Marcelo Barticciotto ha sido muy crítico con la gestión de Blanco y Negro desde sus inicios. La afinidad del “Barti” con el pueblo albo es tal que, su gran deseo es presidirlos cuando sean los socios quienes tengan, literalmente, voz y voto en el club.

Marcelo Barticciotto revela sus grandes deseos a futuro con Colo Colo.

“Colo Colo va a volver a ser de la gente en diez años más. Pero Colo Colo tiene que ser un club deportivo, social, no una sociedad anónima. Y eso va para la U también”, remarcó.

Asimismo, el “Barti” sostuvo: “Los clubes grandes no tienen que ser sociedad anónima. Real Madrid y Barcelona no son sociedad anónima, la gente vota. En Alemania la gente vota, si bien tienen parte privada, el 51% es de la gente. La Ley de S.A. debe modificarse”.