En el fútbol, hay gestos que quedan marcados a fuego en un camarín y que definen la verdadera dimensión de un ídolo. Un video que se ha viralizado en redes sociales, superando las 165 mil reproducciones, ha traído al presente una anécdota notable que retrata la faceta menos conocida de Arturo Vidal.

El protagonista de la historia es Bernardo Cerezo, defensor de Ñublense y jugador formado en Universidad de Chile. En una entrevista que ha resurgido con fuerza, Cerezo desclasificó el tremendo gesto de humildad que el “King” tuvo con todo el plantel de los “Diablos Rojos” durante la Copa Libertadores 2023.

En esa edición, el cuadro de Chillán compartió grupo con el poderoso Flamengo, equipo donde militaba Vidal. La expectación de los jugadores por enfrentar a su ídolo era máxima, y como era de esperar, su camiseta era el trofeo más codiciado en el partido de ida disputado en el mítico Estadio Maracaná. Fue allí donde comenzó la historia.

Arturo Vidal enfrentando a Ñublense con la camiseta del Fla | FOTO: Mauricio Ulloa/Photosport

Las palabras de Bernardo Cerezo sobre el gran gesto de Arturo Vidal

Según relató Cerezo en la cuenta oficial de Instagram del elenco de la Región del Ñuble, ante la cantidad de solicitudes, Vidal les hizo una promesa a los jugadores de Ñublense en pleno Río de Janeiro, una promesa que muchos pudieron tomar como una simple salida protocolar, pero que el “Rey” se encargó de cumplir con creces.

“Él nos dijo allá [en Brasil], porque varios se la querían cambiar. El King es el King, es ídolo, es todo. Él nos dijo: ‘Mejor les voy a mandar cuando juguemos allá [en Chile], les voy a llevar una a cada uno para que se lleven de recuerdo’. Habla muy bien de él”, relató el futbolista de 30 años.

“Después llegó una caja al camarín con todas sus camisetas de Flamengo. Una para cada uno para los que estaban en el partido ese día. Eso es lo que tiene Arturo, cosas que la gente no ve. Es así, humilde, buena onda y todo“, concluyó Cerezo.