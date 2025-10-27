Colo Colo ganaba 2-0 a Deportes Limache en el Estadio Nacional y con esto se mantenía más vivo que nunca en el objetivo de entrar a la Copa Sudamericana 2026, pero el equipo del tomate lo empató milagrosamente cuando el partido expiraba.

BOLAVIP conversa con Romai Ugarte, el que es categórico con el futuro del entrenador Fernando Ortiz, el que asegura que hoy firmó su salida del cuadro albo.

“Un desastre, un equipo que no pasa nada con el, no funciona nada, Amor no puede jugar, se había ido y ahora es el central titular, qué pasa con este Colo Colo, es terrible”, indica el comunicador.

Ugarte le carga toda la responsabilidad al entrenador “¿Qué va a decir Ortiz? está jugando con Limache, con esto se comienzan a despedir de la Sudamericana y este año no le quedó nada, se tiene que ir Ortíz, sólo le ganó al último (Deportes Iquique)”, dispara.

El ex hombre fuerte del Canal del Fútbol aconseja al Cacique: “Tienen que traer un entrenador de verdad, tienen que traer a un hermano mellizo de Álvarez. Al hincha de Colo Colo le traen puros entrenadores pencas que vienen a defenderse y nada más”.

Romai Ugarte le da el sobre azul a Fernando Ortíz.

“Colo Colo se quedó afuera de todo este año”

Romai Ugarte asegura que Fernando Ortiz va a salir a declarar que aún tienen opciones matemáticas.

“Los entrenadores te van a decir cualquier cosa hasta el final, de las estadísticas, pero la realidad es que no pudieron ganarle a Limache, no pudieron ganar la Supercopa, se quedaron afuera de todo en este año”, cerró.