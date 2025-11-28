Este viernes comienza la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025 donde Cobresal recibe a Colo Colo en El Salvador, en un partido clave por la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Los albos vienen de desplazar a los mineros de la séptima posición al alcanzarlos con 44 puntos en la jornada anterior, considerando que el Cacique tiene mejor diferencia de gol (14 contra 2).

Para este partido el entrenador Fernando Ortiz recuperó al volante Claudio Aquino, que venía de una fecha de suspensión, pero perdió a Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas (8).

De todos modos, el técnico argentino dispondrá prácticamente de sus mejores hombres para enfrentar a los legionarios a 2.600 metros sobre el nivel del mar, ya que por lesión solo tiene las bajas de Nicolás Suárez, Óscar Opazo y Alexander Oroz.

En la antesala del partido, en el campamento minero ubicado en la Región de Atacama, el DT de 47 años dio a conocer la formación de Colo Colo, confirmando el equipo que probó ayer (jueves) en la última práctica.

En este, regresa Aquino al once estelar, dejando en el banco al juvenil Leandro Hernández, confirmándose que el cuadro popular iniciará el partido sin un jugador Sub 21 en cancha.

Además, se mantiene el aplaudido mediocampo conformado por Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez.

La formación de Colo Colo

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

¿A qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

El partido entre Cobresal y Colo Colo se disputa este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera.

