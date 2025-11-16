Colo Colo piensa ya en la próxima temporada y así ha quedado demostrado con la gran cantidad de nombres que suenan para el -probablemente- renovado ‘Cacique’ de 2026.

Esta vez se suma un nuevo nombre a la lista: Matías Catalán vuelve a sonar fuerte en Macul para 2026. Y esta vez, el periodista Edson Figueroa, de DaleAlbo, fue quien encendió la ilusión de los hinchas al asegurar que el defensa de Talleres de Córdoba está muy bien posicionado para transformarse en refuerzo del Popular la próxima temporada.

En su programa, Figueroa no dudó en jugársela por el lateral–central de La Roja. “Si hay alguien que creo que va a llegar, estoy así de jugársela, es Matías Catalán”, afirmó con total seguridad, dejando claro que es uno de los nombres que más convencen en Macul.

Matías Catalán vuelve a sonar con fuerza en Colo Colo para el próximo mercado de fichajes (Foto: Photosport)

El periodista explicó que Colo Colo necesita con urgencia un defensor que pueda cubrir dos posiciones, especialmente considerando la reestructuración que se viene en la zona posterior del equipo que eventualmente seguiría siendo comandado por Fernando Ortiz. En ese sentido, Catalán calza perfecto. “Colo Colo necesita sí o sí un central, usa las dos posiciones con lateral. No utiliza cupo de extranjero y queda libre“.

Aseguran que Matías Catalán tiene un “compromiso de caballeros” con Colo Colo

Uno de los puntos más llamativos revelados por el comunicador tiene que ver con una conversación que el jugador habría mantenido con el Cacique hace ya un tiempo: “Conversó con Colo Colo una vez y tiene muchas ganas de venir”, reveló. Incluso, aseguró que existiría “casi un compromiso de caballeros” para sumarse al club una vez finalizado su contrato.

Además, el defensa nacionalizado chileno ya habría dejado atrás los problemas físicos que lo afectaron durante la temporada. “Volvió de una lesión y está bien”, comentó Figueroa, destacando que el jugador llega con actualidad competitiva y listo para asumir un desafío grande.

Eso sí, el periodista fue claro en que aún no existe negociación en curso, pero insistió en que su llegada es una posibilidad muy real. “Con todas esas condiciones… independiente de lo que pase, vendría a Colo Colo. Es una intuición, lo que yo creo”, cerró.

Por ahora, la dirigencia alba avanza en el diseño del plantel para la próxima temporada, y el nombre del ex ‘Bigote’ vuelve a aparecer con fuerza en la órbita del ‘Cacique’. Una historia que ya tuvo capítulos anteriores y que podría encontrar su final feliz en el Monumental.

