Colo Colo partió con muchas dudas lo que es la temporada 2026 dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ cayeron por 3-1 ante Deportes Limache y se llena de dudas para lo que es este año.

Sobre esto, un ex jugador como lo es Matías Fernández habló con los medios por lo que es el presente de Colo Colo, en la que sabe que el equipo vive un complejo momento, pero se mantiene apoyando al club de sus amores.

“Uno lo vive como hincha, deseándole lo mejor a Colo Colo, tratando de apoyar en las buenas y en las malas”, parte indicando Fernández.

Siguiendo en aquello, el ‘Mati’ declara que en Colo Colo hay cosas que se deben mejorar de manera urgente para poder salir de lo que es el complejo momento que viven los dirigidos por Fernando Ortiz.

Fernández habla del presente de Colo Colo | Foto: Photosport

“Analizar las cosas se deben hacer en la interna, uno lo mira desde afuera y no estoy informado”, declara.

Finalmente, Fernández mantiene toda la esperanza en que Colo Colo podrá reponerse de este mal momento y volverá a la senda de los buenos resultados para poder pelear por el torneo.

“Solo desearle lo mejor a Colo Colo, que le vaya bien y vuelva a la senda de la victoria“, cerró.

En Síntesis