Colo Colo y Peñarol igualaron en los 90 minutos en un amistoso válido por la Serie Río de La Plata, lo que obligó a definir al ganador mediante lanzamientos penales.

En esa instancia, ambos elencos desperdiciaron varias oportunidades desde los doce pasos, en una tanda llena de errores y tensión, hasta que llegó el turno de Cristián Zavala, cuyo remate terminaría convirtiéndose en la acción más comentada de toda la noche.

El ex Coquimbo Unido intentó un panenka al estilo Alexis Sánchez ante Argentina. Sin embargo, el futbolista de 26 años no logró engañar al portero Washington Aguerre y, para peor, terminó saliendo lesionado del campo de juego tras la ejecución.

Cristián Zavala con muestras de dolor tras errar su penal ante el Manya | FOTO: Captura

Como era de esperar, la jugada se viralizó rápidamente en TikTok, X (Ex Twitter) e Instagram, donde hinchas, páginas de memes y streamers reaccionaron en masa.

La Cobra destroza a Cristián Zavala tras su increíble fallo en Colo Colo

Uno de los momentos más compartidos fue la reacción del popular creador de contenido argentino Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, quien no ocultó su asombro por lo ocurrido.

“Va el señor del pelo rosa… Acabamos de presenciar, y lo digo de verdad, estoy convencido de lo que digo después de haber visto 20 años de fútbol, que es el peor penal de la historia de este deporte”, lanzó La Cobra apenas vio la ejecución del jugador del Popular.

Lejos de quedarse ahí, el streamer profundizó en su crítica apuntando directamente a la técnica del remate: “La potencia del penal es tan pobre que el arquero puede tirarse y volver y la va a agarrar igual. Esto es imposible que sea gol. Y le tiró encima, ¿no? ¿Se lesionó la rodilla?”, comentó con ironía, provocando risas y sorpresa entre quienes seguían su transmisión.

Finalmente, cerró su descargo con una frase que terminó por sellar la viralización del momento: “Este es el blooper del año. Perdón a los hinchas de Colo Colo del chat, pero esto es el blooper del año”.

La reacción completa de La Cobra al penal errado de Cristián Zavala: