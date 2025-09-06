Mañana se cumple una semana desde el triunfo de Colo Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile, donde los albos después de tres años volvieron a festejar ante su archirrival, esta vez por 1-0 en el Estadio Monumental.

Uno que celebró con todo este triunfo fue el arquero Fernando De Paul, quien se quedó con la titularidad en el Cacique tras la partida de Brayan Cortés a Peñarol.

Y para el Tuto fue un partido más que especial ante la U, ya que significó su primera victoria en un Superclásico, considerando también los partidos que jugó defendiendo el arco de los azules entre 2016 y 2021.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un extracto del video que publicó Colo Colo en su canal de YouTube sobre el ‘Lado B’ de este clásico, en el que De Paul se roba el protagonismo con su eufórico festejo.

“Vamos la mierda, vamos papá. Vamos la puta madre”, se puede escuchar que grita el portero de 34 años tras el pitazo final del árbitro Cristián Garay.

A eso le suma más tarde entre abrazos con sus compañeros: “Vamos Colo Colo viejo nomás”.

Mira el VIDEO a continuación:

De esta forma el ex Everton se sigue ganando los corazones albos, por más que en el pasado haya jugado en el Romántico Viajero.

Cabe recordar que el golero de 34 años llegó a fines de 2022 al cuadro popular como una opción de mercado y desde entonces se ha mostrado cien por ciento comprometido con los albos, incluso de ha mofado de los estudiantiles en un par de ocasiones donde no lo pasó nada bien.