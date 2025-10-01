Esta jornada Colo Colo disputó el primero de sus amistosos por el receso del Mundial Sub 20, donde en esta ocasión visitó a Unión Española en el Estadio Santa Laura pero a puertas cerradas, donde cayó por 2-1 en el marcador global.

El entrenador Fernando Ortiz paró un equipo alternativo en la primera parte que fue vencido por 1-0. Mientras que en la otra mitad ingresaron varios de los titulares, los que igualaron 1-1.

El autor del único gol del Cacique fue el delantero Marcos Bolados, quien venía de convertir el pasado viernes en la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique.

En esta ocasión convirtió un golazo tras una excelente jugada, donde acomdó el balón con su pecho y luego sacó un fuerte remate cruzado con la pierna derecha.

De esta forma, el antofagastino empieza a pedir mayor presencia en los partidos del cuadro popular, donde esta temporada estuvo cortado por Jorge Almirón.

Ahora asoma como un acompañante o alternativa del goleador Javier Correa, imponiéndose ante el uruguayo Salomón Rodríguez.

Mira el VIDEO del gol a continaución: