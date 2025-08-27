En Colo Colo se alistan para lo que será el Superclásico 198 del fútbol chileno ante Universidad de Chile, que se disputará este fin de semana por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Los albos vienen en medio de una importante crisis deportiva, de seis partidos sin conocer la victoria, la salida del entrenador Jorge Almirón y con un interinato a cargo de la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez.

Pero en el Cacique no todas son malas noticias, debido a que esta semana el cuerpo médico dio de alta a una debido las figuras.

La figura que entrega buenas noticias en Colo Colo

Se trata del defensa Alan Saldivia, quien a partir del lunes pudo reintegrarse con normalidad a los entrenamientos luego de perderse el partido contra Palestino.

El zaguero uruguayo tuvo semanas turbulentas en medio del frustrado traspaso al Houston Dynamo de la MLS, donde le volvió a aflorar una rebelde pubalgia.

Tras superar estas dolencias, Saldivia estaría en condiciones de decir presente ante la U, considerando la baja de Emiliano Amor por suspensión.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico?

El Superclásico 198 se disputará el domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.