Colo Colo logró una ajustada victoria 1-0 ante Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025. El cuadro albo sufrió, pero consiguió una importantísima alegría ante los chillanejos.

Ante dicho escenario, Vladimiro Mimica reaccionó inmediatamente a través de los micrófonos de BOLAVIP Chile. En primera instancia, el locutor radial hizo un breve análisis de lo ocurrido en el Estadio Nelson Oyarzún.

“Colo Colo hizo un muy buen segundo tiempo, un resultado mezquino, con Vicente Pizarro como figura. Las matemáticas dicen que es posible“, comenzó señalando sobre la eventual clasificación a un certamen internacional.

En dicha línea, el crack de las comunicaciones agregó: “Pero vamos a ver si esto se puede plasmar en la cancha con la reiteración de los últimos cuarenta minutos, yo diría, que hizo hoy Colo Colo”.

Vladimiro Mimica analizó la victoria de Colo Colo sobre Ñublense. (Imagen: Archivo)

“Una victoria justa, más allá de lo que significa haber jugado una buena parte del periodo con un jugador más, porque cuando ya sufre la expulsión el equipo de (Ronald) Fuentes, Colo Colo era ostensiblemente superior”, reflexionó.

Los elogios a Vicente Pizarro en Colo Colo

Finalmente, el relator reiteró sus loas hacia el autor del único tanto del compromiso: Vicente Pizarro. Eso sí, no solo lo valoró por su rendimiento, sino por la manera de representar al club.

“La mejor figura de la cancha, a mi juicio también, Vicente Pizarro, que es uno de los pocos de verdad que siente pegada a la piel la camiseta de Colo Colo“, concluyó.

En resumen…