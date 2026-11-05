El arquero caboverdiano tuvo grandes elogios para los hinchas de Colo Colo y se mostró muy cómodo por lo que le ha ofrecido nuestro país.

Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo y el encargado de atender a los medios de comunicación fue nada más que Vozinha, la nueva estrella de los albos que viene de brillar en el Mundial 2026.

Luego de poco más de dos meses en el Estadio Monumental, el arquero caboverdiano se muestra cada vez más cómodo en el club y también en el país, pues esta jornada tuvo gratificantes palabras para lo que ha vivido en Chile.

“Desde que llegué aquí fui muy bien recibido por todos, por el técnico, por todo su equipo técnico, a todos mis compañeros, todas las personas que trabajan en Colo Colo. Tengo que agradecer por el cariño y por todo el soporte que me dieron desde el primer día”, partió agradeciendo.

“Cuando salimos de casa para un país muy lejos, cuando todos te abrazan desde el primer día haciendo que te sientas en casa y parte de la familia, es lo más importante”, agregó.

“Tengo un cariño enorme para todos los hinchas, siempre donde voy las personas son muy cariñosas conmigo. Pienso que no podría venir a mejor lugar para jugar y estoy muy feliz por eso”, completó el golero de 40 años.

Vozinha se mostró feliz por su presente en Chile. (Foto: Hernán Contreras/Photosport)

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Vozinha destaca la seguridad en Chile

En la instancia, Vozinha incluso elogió la seguridad de Chile, algo que se había preocupado de averiguar antes de tocar suelo nacional.

“Antes de venir acá tuve el cuidado de saber un pcoo del país, de la cultura, de saber que era el país mpás seguro de Amperica Latina, un país muy desenvuelto. Los chilenos son muy intensos, les gusta el fútbol, vibran de una manera muy impresionante”, cerró el guardameta africano.

En síntesis

Vozinha (40 años) : el arquero llegó a Colo Colo tras el Mundial 2026.

: el arquero llegó a Colo Colo tras el Mundial 2026. Estadio Monumental : el guardameta caboverdiano lleva poco más de dos meses en el club.

: el guardameta caboverdiano lleva poco más de dos meses en el club. América Latina: averiguó que Chile es el país más seguro de la región.