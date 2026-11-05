El arquero caboverdiano se sinceró respecto a su futuro, pues termina contrato en diciembre con el Cacique.

Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo donde sorprendentemente el encargado de atender a los medios de comunicación fue el arquero caboverdiano Vozinha.

El portero de 40 años ha sido esquivo a la prensa, pero esta jornada se abrió a atender las consultas, en la previa del partido decisivo contra Ñublense, donde el Cacique podría proclamarse campeón el domingo en Chillán.

En esa línea, el golero que fue la sensación del Mundial 2026, se refirió a cómo están preparando este duelo: “Nosotros tenemos ese objetivo, pero sabemos que tenemos que trabajar día a día, con el foco de mejorar día tras día y vamos a hacer de todo para que el partido salga bien”.

En esa línea, también aclaró que el plantel albo solo piensa en la posibilidad de ser campeón en Chillán, pues no se les pasa por la cabeza la posibilidad de retrasar los festejos a la fecha siguiente en el clásico contra Universidad Católica.

“Tenemos que pensar en el próximo partido, en la oportunidad de ser campeón en el próximo partido. Vamos a pelear para eso y vamos a hacer de todo para eso, sabemos que en el fútbol todo puede acontecer, pero nuestro foco es en ese partido. Vamos a estar enfocados en el partido contra Ñublense, quizás consigamos los objetivos en este partido, pero no podemos estar pensando si podemos salir campeón en casa o fuera”, expresó el africano.

También tuvo palabras para su momento en Colo Colo, donde se ganó la titularidad luego de un proceso de adaptación que requirió tiempo.

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“Mi adaptación ha ido bien, el inicio siempre es más difícil, pero ahora me he sentido mucho mejor, acostumbrado y siento que el fútbol chileno es muy competitivo, con muchos buenos equipos, de gran nivel. Estoy muy feliz por estar acá”, contó Vozinha.

Vozinha en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

El futuro de Vozinha

En la instancia, quien estuvo nominado al premio Lev Yashin también confesó que su deseo es jugar la Copa Libertadores, por lo que tendrá que negociar su continuidad en diciembre.

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“Las cosas se van normalizando y me siento cada día mejor. Vine para aquí con la intención de jugar la Libertadores, pero mi enfoque está todo en estas semanas, que son muy importantes para todos, para Colo Colo”, lanzó.

“El futuro después vamos a decidiro, no estoy prepcupadpo con eso, pienso cada día, en el momento presente. El día de mañana vamos a tener tiempo de hablar y pensar de todo”, completó el ex GD Chaves.