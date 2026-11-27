Felipe Ogaz está en la órbita de la UC. Sin embargo, desde O'Higgins de Rancagua advierten que se espera su venta fuera de Chile.

Universidad Católica alista su participación en el mercado de fichajes. En la previa de dicho período, los rumores surgen como pan caliente, aunque algunos comienzan a difuminarse.

Por ejemplo, uno de ellos alude a Felipe Ogaz. El mediocampista de 23 años se vinculó a la UC por diversas especulaciones, pero Jorge Cubillos descartó tal movimiento para 2027.

En los micrófonos de TNT Sports, el periodista explicó la situación del volante. Todo indica que su futuro no está en territorio nacional: emigrará del país por su destacado rendimiento.

“Felipe Ogaz de O’Higgins de Rancagua, lo que me dicen allá en la ciudad histórica es que si sale, va a ser seguramente al extranjero“, comenzó expresando el reportero.

En dicha línea sobre el presunto interés de Universidad Católica, complementó: “Por lo tanto, no tendría la chance de reforzar, incluso, a cualquier equipo del fútbol chileno“.

Felipe Ogaz se aleja de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica se acerca a este refuerzo

Por contraparte, el comunicador advirtió que hay un trascendido que puede materializarse en San Carlos de Apoquindo. Es respecto a uno de los nombres que suena con más fuerza en la UC.

“Distinta es la situación de Luis Pavez, el lateral izquierdo. Él si está en la órbita: tiempo al tiempo porque aún queda marcado y bastante para dilucidar esa opción”, concluyó.