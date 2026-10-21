Alineaciones de Palmeiras y Fluminense por la Copa Libertadores: formaciones probables

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras viene de ganarle 2-1 a Fluminense y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fluminense viene de caer 1-2 ante Palmeiras y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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