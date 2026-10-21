Alineaciones de Palmeiras y Fluminense por la Copa Libertadores: formaciones probables

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras viene de ganarle 2-1 a Fluminense y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fluminense viene de caer 1-2 ante Palmeiras y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Palmeiras y Fluminense
Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel, Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza, Jhon Arias, Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Fluminense (4-2-3-1): Fábio, Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana, Nonato, Ganso, Hércules, Agustín Canobbio, Hulk, Jefferson Savarino. DT: Marcão.
Bajas y ausentes de Palmeiras y Fluminense
Palmeiras:
- Vítor Roque (esguince de tobillo)
- Jefté (lesión de meniscos; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
Fluminense:
- Alisson (lesión de cadera; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Germán Cano (lesión en el muslo)
- Martinelli (lesión de rodilla)
- Riquelme Felipe (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- John Kennedy (rotura de ligamentos cruzados)
- Matheus Reis (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
La previa de Palmeiras y Fluminense: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Chile)
- Historial: 52 cruces — Palmeiras ganó 25, Fluminense ganó 19 y empataron 8
- Último antecedente: 15/10/2026: Fluminense 1-2 Palmeiras