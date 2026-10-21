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Copa Libertadores

Alineaciones de Palmeiras y Fluminense por la Copa Libertadores: formaciones probables

Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Copa Libertadores. Las formaciones probables de los dos equipos.

Palmeiras vs. Fluminense, Copa Libertadores
Palmeiras vs. Fluminense, Copa Libertadores

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras viene de ganarle 2-1 a Fluminense y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fluminense viene de caer 1-2 ante Palmeiras y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Palmeiras y Fluminense

Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel, Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza, Jhon Arias, Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

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Fluminense (4-2-3-1): Fábio, Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana, Nonato, Ganso, Hércules, Agustín Canobbio, Hulk, Jefferson Savarino. DT: Marcão.

Bajas y ausentes de Palmeiras y Fluminense

Palmeiras:

  • Vítor Roque (esguince de tobillo)
  • Jefté (lesión de meniscos; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Fluminense:

  • Alisson (lesión de cadera; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Germán Cano (lesión en el muslo)
  • Martinelli (lesión de rodilla)
  • Riquelme Felipe (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • John Kennedy (rotura de ligamentos cruzados)
  • Matheus Reis (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Palmeiras y Fluminense: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 21:30 (hora de Chile)
  • Historial: 52 cruces — Palmeiras ganó 25, Fluminense ganó 19 y empataron 8
  • Último antecedente: 15/10/2026: Fluminense 1-2 Palmeiras
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