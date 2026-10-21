Palmeiras vs. Fluminense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras llega con una ventaja que pesa: se impuso 2-1 en la ida y ahora administra esa diferencia en el partido que define quién sigue soñando con la final. Fluminense sabe que necesita revertir la historia en menos de noventa minutos.
Hay un lugar en la final de la Copa Libertadores en juego, y la serie quedó a favor del equipo paulista tras el resultado de la semana pasada. Fluminense tiene que ganar por dos goles de diferencia o forzar un desenlace distinto para seguir con vida.
La actualidad de ambos equipos
Palmeiras llega envalentonado después de haber ganado como visitante en la ida, algo que no siempre logra en este cruce histórico. Antes de ese triunfo había perdido con LDU Quito, aunque también había mostrado solidez al vencerlo de local, así que el equipo alterna rachas pero llega a esta instancia con el resultado que más le importaba ya resuelto a su favor.
Fluminense arrastra la derrota de la ida y necesita dar vuelta la página rápido. En el torneo local había mostrado altibajos similares, con una caída ante Platense como visitante y un triunfo claro cuando lo tuvo que recibir en su cancha. La diferencia ahora es que no tiene margen de error: cualquier tropiezo lo deja afuera de la pelea por el título continental.
El historial entre Palmeiras y Fluminense
El historial entre ambos es extenso y parejo con ventaja para los brasileños de Palmeiras, que ganaron 25 de los 52 cruces mientras Fluminense se quedó con 19 y hubo 8 empates. La diferencia de gol también asoma pareja, 73 contra 59, un reflejo de partidos que históricamente no sobran de goleadas.
En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo repartida, con triunfos para ambos lados incluyendo el 3-2 de agosto a favor de Fluminense, pero la ida de esta semifinal volvió a inclinar la balanza para Palmeiras con el 2-1 del fin de semana pasado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/10/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|CONMEBOL Libertadores
|15/08/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|3-2
|Serie A
|26/02/2026
|Palmeiras vs. Fluminense
|2-1
|Serie A
|23/11/2025
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-0
|Serie A
|23/07/2025
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|Serie A
|08/12/2024
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-1
|Serie A
|25/07/2024
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-0
|Serie A
|03/12/2023
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-0
|Serie A
|06/08/2023
|Fluminense vs. Palmeiras
|2-1
|Serie A
|27/08/2022
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-1
|Serie A
Horario del partido
- Chile: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN3, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN3
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Todos los partidos de las semifinales
- Flamengo vs. Estudiantes — jueves 22 de octubre, 21:30 hs
En síntesis
- Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Palmeiras llega tras vencer a Fluminense 2-1.
- Fluminense llega tras caer ante Palmeiras 1-2.