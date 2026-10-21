Palmeiras vs. Fluminense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras llega con una ventaja que pesa: se impuso 2-1 en la ida y ahora administra esa diferencia en el partido que define quién sigue soñando con la final. Fluminense sabe que necesita revertir la historia en menos de noventa minutos.

Hay un lugar en la final de la Copa Libertadores en juego, y la serie quedó a favor del equipo paulista tras el resultado de la semana pasada. Fluminense tiene que ganar por dos goles de diferencia o forzar un desenlace distinto para seguir con vida.

La actualidad de ambos equipos

Palmeiras llega envalentonado después de haber ganado como visitante en la ida, algo que no siempre logra en este cruce histórico. Antes de ese triunfo había perdido con LDU Quito, aunque también había mostrado solidez al vencerlo de local, así que el equipo alterna rachas pero llega a esta instancia con el resultado que más le importaba ya resuelto a su favor.

Fluminense arrastra la derrota de la ida y necesita dar vuelta la página rápido. En el torneo local había mostrado altibajos similares, con una caída ante Platense como visitante y un triunfo claro cuando lo tuvo que recibir en su cancha. La diferencia ahora es que no tiene margen de error: cualquier tropiezo lo deja afuera de la pelea por el título continental.

El historial entre Palmeiras y Fluminense

El historial entre ambos es extenso y parejo con ventaja para los brasileños de Palmeiras, que ganaron 25 de los 52 cruces mientras Fluminense se quedó con 19 y hubo 8 empates. La diferencia de gol también asoma pareja, 73 contra 59, un reflejo de partidos que históricamente no sobran de goleadas.

En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo repartida, con triunfos para ambos lados incluyendo el 3-2 de agosto a favor de Fluminense, pero la ida de esta semifinal volvió a inclinar la balanza para Palmeiras con el 2-1 del fin de semana pasado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/10/2026 Fluminense vs. Palmeiras 1-2 CONMEBOL Libertadores 15/08/2026 Fluminense vs. Palmeiras 3-2 Serie A 26/02/2026 Palmeiras vs. Fluminense 2-1 Serie A 23/11/2025 Palmeiras vs. Fluminense 0-0 Serie A 23/07/2025 Fluminense vs. Palmeiras 1-2 Serie A 08/12/2024 Palmeiras vs. Fluminense 0-1 Serie A 25/07/2024 Fluminense vs. Palmeiras 1-0 Serie A 03/12/2023 Palmeiras vs. Fluminense 1-0 Serie A 06/08/2023 Fluminense vs. Palmeiras 2-1 Serie A 27/08/2022 Fluminense vs. Palmeiras 1-1 Serie A

Horario del partido

Chile: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

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Todos los partidos de las semifinales

Flamengo vs. Estudiantes — jueves 22 de octubre, 21:30 hs

En síntesis