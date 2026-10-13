Dónde ver EN VIVO Fluminense vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores: TV y streaming online

Un lugar en la final de la Copa Libertadores se define este miércoles 14 de octubre, cuando Fluminense y Palmeiras se midan en las semifinales del torneo.
No hay margen para el error: el que gane queda a un paso de pelear por la copa continental más importante de Sudamérica. Un cruce de ida y vuelta entre dos equipos que se conocen de memoria y que llegan con historias recientes bien distintas.
Horario del partido
- Chile: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
La actualidad de ambos equipos
Fluminense no atraviesa su mejor momento. Viene de caer 1-2 como visitante ante Platense, aunque antes lo había goleado 2-0 de local al mismo rival, y en agosto empató 1-1 contra Independiente Rivadavia. La irregularidad es la palabra que mejor define su andar reciente, algo que no es ideal justo cuando se define una semifinal continental.
Palmeiras tampoco llega del todo fino. Cayó 2-3 de visitante frente a LDU Quito en su última presentación, aunque siete días antes lo había vencido 1-0 de local. Más atrás, superó 1-0 a Cerro Porteño como visitante. El equipo brasileño alterna buenas y malas, pero sostiene un nivel competitivo que lo trae con argumentos para esta instancia.
El historial entre Fluminense y Palmeiras
El historial entre ambos es extenso: 51 enfrentamientos, con ventaja clara para Palmeiras, que ganó 24 partidos contra 19 de Fluminense y ocho empates. En lo que respecta a los goles, Palmeiras también saca diferencia, 71 contra 58.
El antecedente más reciente favorece a Fluminense, que se impuso 3-2 en agosto. Antes de eso, Palmeiras había ganado 2-1 y empatado 0-0 en los dos cruces previos, lo que muestra una serie pareja en los últimos encuentros más allá de lo que indica la historia completa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/08/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|3-2
|Serie A
|26/02/2026
|Palmeiras vs. Fluminense
|2-1
|Serie A
|23/11/2025
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-0
|Serie A
|23/07/2025
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|Serie A
|08/12/2024
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-1
|Serie A
|25/07/2024
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-0
|Serie A
|03/12/2023
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-0
|Serie A
|06/08/2023
|Fluminense vs. Palmeiras
|2-1
|Serie A
|27/08/2022
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-1
|Serie A
|08/05/2022
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-1
|Serie A
Todos los partidos de las semifinales
- Estudiantes vs. Flamengo — jueves 15 de octubre, 21:30 hs
En síntesis
- Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles 14 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Fluminense llega tras caer ante Platense 1-2.
- Palmeiras llega tras caer ante LDU Quito 2-3.