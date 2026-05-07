Graves disturbios protagonizados por hinchas del 'DIM' obligaron a suspender el duelo ante Flamengo. Todo quedó en manos de la Conmebol.

Bochorno de aquellos en Copa Libertadores. El duelo entre Independiente Medellín y Flamengo, válido por la cuarta fecha del Grupo A del certamen continental, debió ser suspendido por Conmebol tras los graves incidentes protagonizados por barristas colombianos en el Estadio Atanasio Girardot.

El encuentro apenas alcanzó a disputarse durante dos minutos antes de que comenzaran los desórdenes. Hinchas del conjunto cafetalero comenzaron a lanzar fuegos artificiales, bengalas y bombas de estruendo como señal de protesta contra la dirigencia del club, generando un ambiente completamente fuera de control en Medellín.

La situación empeoró cuando otro grupo de fanáticos invadió el terreno de juego, obligando al árbitro venezolano Jesús Valenzuela a detener el compromiso y ordenar el retiro inmediato de ambos elencos hacia los camarines por razones de seguridad.

MEDELLIN, COLOMBIA – MAY 7: Fans cause disorder in the stands, leading to the suspension of the match during a Copa CONMEBOL Libertadores group A match between Independiente Medellín and Flamengo at Unidad Deportiva Atanasio Girardot on May 7, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)

En manos del Comité de Disciplina de Conmebol

El partido permaneció interrumpido durante más de una hora mientras se realizaba la evacuación del estadio y los delegados de Conmebol analizaban la posibilidad de reanudar el encuentro a puertas cerradas.

Sin embargo, finalmente se optó por suspenderlo definitivamente, quedando ahora el caso en manos del Comité de Disciplina del organismo sudamericano.

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pic.twitter.com/zzlZWgI17N — Alejandro Domínguez EMPALADO en Luque (@CONMEBOL_HDP) May 8, 2026

En síntesis…