“¿Es un estadio del fútbol europeo?” Hinchas de Cruzeiro vueltos locos con el Claro Arena de la UC

Universidad Católica y Cruzeiro disputaron un rocoso encuentro el día de ayer en el Claro Arena, donde ambos equipos no se hicieron daño y empataron 0-0 en un partido que estuvo marcado por el frío y la lluvia en la comuna de Las Condes.

Si bien los protagonistas estuvieron dentro de la cancha, para los fanáticos del Cruzeiro la verdadera estrella de la noche fue el Claro Arena, el moderno estadio con el que cuenta Universidad Católica.

“¿Es un estadio del fútbol europeo?”, “Es estándar UEFA, pero tiene poca capacidad”, “Tiene vibras a los estadios de Italia”, fueron algunos de los epítetos de los hinchas de Cruzeiro en las Redes Sociales.

É impressão minha ou parece que o cruzeiro está em um estádio de futebol europeu???? Que loucura isso pic.twitter.com/KfbNPpFm5I — Somos Loucos (@SomosLoucosFut) May 7, 2026

Eso sí, los hinchas que quedaron deslumbrados con el Claro Arena en su mayoría estaban viendo el partido desde sus casas, ya que al recinto de Las Condes llegaron muy pocos fanáticos de Cruzeiro y apenas fueron un puñado versus los casi 18 mil Cruzados que desafiaron el frío y la lluvia.

Así las cosas, el Claro Arena cada vez recibe más elogios cuando los equipos tienen que visitar el estadio de Universidad Católica, por lejos el más moderno y con estándares más altos que hay en el país.

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En síntesis

Universidad Católica y Cruzeiro empataron 0-0 bajo lluvia en la comuna de Las Condes.

El moderno Claro Arena recibió elogios de hinchas brasileños por su estándar UEFA.

Un total de 18 mil Cruzados asistieron al recinto para presenciar el partido internacional.