Palmeiras y Estudiantes se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario por la Copa Libertadores. Las formaciones probables de los dos equipos.

Palmeiras recibe a Estudiantes este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la final de la Copa Libertadores, se disputará en el Estadio Centenario. Palmeiras viene de caer 0-1 ante Fluminense y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Estudiantes viene de empatar 0-0 con Flamengo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

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