El piloto chileno debutó en la Fórmula 2: en la carrera sprint de este sábado terminó 18° y fue sancionado en la largada.

Nicolás Pino tuvo su estreno oficial en la Fórmula 2 este sábado, disputando la carrera sprint de la fecha de Qatar en el circuito de Lusail. El piloto chileno cruzó la meta en el 18° lugar, en una competencia que tuvo como ganador al noruego Martinius Stenshorne.

El representante nacional completó las 23 vueltas de la prueba, pero sufrió un contratiempo que condicionó su presentación. Pino recibió una sanción de Stop and Go por quedar fuera de posición al momento de la largada, por lo que debió ingresar a los pits para cumplir el castigo y regresar a la pista con una importante desventaja respecto de sus rivales.

Nico Pino debutó en AIX Racing en la Fórmula 2 de Lusail (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Pese a ese inconveniente, el chileno consiguió avanzar algunas posiciones en la clasificación debido a los problemas mecánicos y abandonos de otros competidores. Así, terminó 18°, superando a cuatro pilotos que no lograron completar la carrera. Su compañero en AIX Racing, el brasileño Emerson Fittipaldi Jr., finalizó en el puesto 15°.

Ahora, Pino tendrá una nueva oportunidad de sumar experiencia en la categoría este domingo, cuando dispute la carrera principal del Gran Premio de Qatar. La prueba contemplará 32 vueltas y el chileno deberá partir desde el último lugar de la parrilla.

¿A qué hora corre Nico Pino la carrera principal de Fórmula 2?

La carrera principal de la Fórmula 2 en el circuito de Lusail se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 9:00 horas de Chile.

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¿Dónde ver a Nico Pino en la Fórmula 2?

La competencia podrá seguirse en Chile a través de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium.