Racing Club hizo la tarea y venció 1-0 a Vélez Sarsfield en el Cilindro por los cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025. La Academia fue superior en el primer tiempo, el Fortín mejoró en el complemento, pero el equipo de Gustavo Costas fue más preciso para encontrar el tanto que le permitió cerrar la llave con un global de 2-0.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto lograron el 1-0 con un remate de Imanol Machuca en el área a los 62’. Sin embargo, el VAR vio la jugada y quedó claro que no procedía cobrar gol.

Facundo Cambeses no pudo atrapar ni rechazar bien el tiro de Machuca. Sin embargo reaccionó de gran manera capturando el balón antes que atravesara toda la línea del arco. Una jugada en la cual el equipo de Avellaneda pasó un susto grande.

El tanto decisivo para La Academia llegó a los 82’ en el pie de Santiago Solari, quien empujó el balón tras un buen centro de Rojas, que logró desviar con los dedos el golero Tomás Marchiori, pero no lo suficiente para evitar el tanto. Gol y clasificación a semifinales para el equipo de Gustavo Costas.

El cuadro de la Copa Libertadores: Racing espera al ganador de Estudiantes vs. Flamengo en semifinales

Racing Club conocerá a su rival en semifinales el jueves, cuando Estudiantes y Flamengo se enfrenten en el estadio UNO de La Plata a las 21:30. La ida la ganó el elenco brasileño por 2-1 en el Maracaná, por lo que llave sigue abierta.

Por la otra parte del cuadro, Palmeiras recibirá a River Plate este miércoles a las 21:30 en el Allianz Parque. El primer encuentro fue para el Verdao por 2-0 en Buenos Aires. Por su parte, Sao Paulo recibirá a Liga de Quito el jueves a las 19:00 en el Morumbí. El equipo ecuatoriano tiene la ventaja por 2-0.