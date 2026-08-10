Universidad Católica y Coquimbo Unido inician su aventura en los octavos de final de Copa Libertadores. Uno de los partidos irá EN VIVO y Gratis por CHV.

Todo listo para que Universidad Católica y Coquimbo Unido arranquen esta semana su aventura internacional en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que ambos conjuntos chilenos deberán enfrentar a rivales argentinos.

Los Cruzados serán los primeros en saltar a la cancha. El equipo dirigido por Daniel Garnero visitará a Estudiantes de La Plata este martes, en un encuentro programado a las 20:30 horas en el estadio Luis Jorge Hirschi. La UC buscará en La Plata un resultado que le permita llegar a definir la serie en el Claro Arena.

Al día siguiente será el turno de Coquimbo Unido. Los Piratas también tendrán que jugar fuera de casa y se medirán ante Platense este miércoles desde las 18:30 horas, en el Estadio Ciudad Vicente López de Buenos Aires. Los vigentes campeones del fútbol chileno buscarán dar un paso inédito hacia los cuartos de final.

¿Qué partido transmite Chilevisión EN VIVO?

Chilevisión confirmó que transmitirá gratis y en vivo el duelo entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata, por lo que el compromiso de los Cruzados podrá ser visto a través de TV abierta y en todas las señales de CHV.

Así, el duelo podrá verse EN VIVO por Chilevisión, el canal de Youtube de Chilevisión y la aplicación MiCHV. Además, el duelo entre cruzados y pincharratas podrá seguirse en TV cable por ESPN 5 y en la plataforma Disney+ a través de su plan premium.