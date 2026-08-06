El ex entrenador de la Universidad de Chile le quita este fichaje a la Universidad Católica.

Universidad Católica ha vivido un mercado de pases para el olvido, en el que los ‘Cruzados’ han buscado las opciones para poder reforzar su plantel para la segunda parte del año, pero no ha logrado sellar incorporaciones.

Esta situación sin duda que ha generado un malestar por parte de Daniel Garnero, el entrenador argentino que ha solicitado refuerzos para lo que son los desafíos nacionales e internacionales.

Unos de los puestos que el DT de la ‘Franja’ busca reforzar es en el ataque, en donde los ‘Cruzados’ han manejado diversas opciones y en la que uno de sus grandes candidatos, un ex entrenador de la Universidad de Chile le arrebatará este fichaje.

Se trata del venezolano Eduard Bello, quien aparecía como un gran candidato de poder volver al conjunto chileno, pero un ex DT azul pidió su fichaje para su club y tendría todo acordado para la llegada del ex UC.

Bello seguirá en Colombia y no llegará a la UC | Foto: Photosport

El estratega venezolano, Rafael Dudamel que hoy es entrenador del Deportivo Cali de Colombia, solicitó el fichaje de Eduard Bello, quien hoy está en Atlético Nacional y estaría todo acordado para poder arribar al conjunto ‘Azucarero’.

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Así lo informó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de ‘X’, quien señaló que Eduard Bello tiene todo listo para poder arribar a Deportivo Cali, tras la expresa solicitud de Rafael Dudamel, el ex DT de la Universidad de Chile.

“Eduard Bello (30) presenta a esta hora exámenes médicos para firmar su vínculo con Deportivo Cali, como se adelantó a principios de semana. Sale de Atlético Nacional, tras la solicitud de Rafael Dudamel”, informó.

De esta manera, Universidad Católica le diría adiós a otro de sus grandes candidatos para poder reforzar su plantel en este 2026, lo que sigue generando dolores de cabeza en el elenco de la precordillera.

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