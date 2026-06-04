El entrenador Hernán Caputto se refirió la indecisión de Conmebol para la llave de octavos de fnal contra Platense, donde sigue en duda el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La Conmebol dio a conocer las programaciones de los partidos de ocravos de final de la Copa Libertadores 2026, donde habrá dos equipos en competencia: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los Piratas clasificaron como líderes del Grupo B y enfrentarán a Platense de Argentina, con la ida en Buenos Aires y la vuelta aún está por definir.

Así tal cual, el ente del fútbol sudamericano no confirmó la localía del Barbón en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y pone nerviosos a los hinchas aurinegros, pues saben que en casa se hacen fuertes.

Mientars tanto y en conversación con BOLAVIP, el entrenador Hernán Caputto salió a poner paños fríos a esta situación, pues aclara desde la Cuarta Región que todavía faltan las revisiones finales al recinto deportivo, que tuvo que hacer modificaciones para cumplir con los requisitos de esta fase de la Copa Libertadores, que como mínimo debe tener capacidad para 20 mil espectadores.

“Es que es normal, porque tienen que buscar los días, los horarios para que los días se programen, se planifiquen y lo del estadio todavía falta ahí algunas cositas pero tenemos fe de jugar ahí. Así que nada, ninguna preocupación”, comenzó diciendo el DT.

En seguida, indicó que tienen fe de que Conmebol confirmará la localía en Coquimbo: “Más que fe, por supuesto yo estoy tranquilo. Era lógico que iba a pasar eso, porque todo tiene que programar, por sus viajes, todo, y como todavía no estaba totalmente definido, sale eso. Así que no hay que preocuparse”.

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“Tranquilidad, falta bastante todavía en todo caso, falta exactamente 41 días, creo”, completó Caputto.

Hernán Caputto es optimista con mantener la localía en Coquimbo. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Cuándo se enfrentan Coquimbo Unido y Platense?

El vigente campeón del fútbol chileno le tocará visitar a Platense el miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López. Y la revancha será una semana después, el miércoles 19 de agosto a la misma hora, en estadio por confirmar.

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En síntesis