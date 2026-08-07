Confirmado el árbitro para el Estudiantes de La Plata vs Universidad Católica por la Copa Libertadores

Hay árbitro confirmado para el duelo de ida entre Estudiantes y Universidad Católica en la Copa Libertadores.

Universidad Católica tendrá un importante desafío a nivel internacional por la Copa Libertadores en el que los ‘Cruzados’ se deberán ver las caras ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la competición.

El encuentro de ida, que se disputará en el Estadio Ciudad de La Plata el próximo martes 11 de agosto ha recibido una importante noticia, en la que ya se conoce a los jueces para este partido entre ‘Pincharratas’ y ‘Cruzados’

¿Quién será el árbitro?: el juez para este comrpomiso será el experimentado Raphael Claus, el silbante brasileño es el encargado de impartir justicia en este partido de ida.

Su equipo arbitral estará conformado solo por brasileños, en la que Rodrigo Correa y Danilo Manis, que serán sus asistentes, y Rafael Klein será su cuarto árbitro.

Claus será el árbitro del partido de ida | Foto: Photosport

Desde el VAR los encargados de impartir justicia y estar atento los detalles desde la cabina serán Rodrigo Guarizo y en el AVAR Caio Vieira.

Publicidad

De esta forma, ya está todo listo para lo que serán los primeros 90 minutos de esta apasionante llave que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Universidad Católica.

¿Cuándo será el partido de ida entre Estudiantes y Universidad Católica por la Copa Libertadores?

El duelo de ida entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se disputará el martes 11 de agosto en Argentina a partir de las 20:30 horas y lo podrás ver de forma exclusiva en Disney+.

[#Libertadores]

Estudiantes de La Plata vs Universidad Catolica

A: Raphael Claus 🇧🇷

A1: Rodrigo Correa 🇧🇷

A2: Danilo Manis 🇧🇷

4to: Rafael Klein 🇧🇷

VAR: Rodrigo Guarizo 🇧🇷

AVAR: Caio Vieira 🇧🇷 — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) August 7, 2026