El plantel de Alianza Lima emprendió vuelo a nuestro país con la ilusión de dar el golpe y eliminar a Universidad de Chile de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo de ida terminó igualado 0-0 en la capital peruana y es por ello que el conjunto ‘Íntimo’ apuesta al milagro para la revancha de este jueves en Coquimbo.

Durante la tarde de este martes, la delegación completa de Alianza Lima, incluido Carlos Zambrano quien fue expulsado en la ida, llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez donde fue recibido por cientos de hinchas quienes esperaban al plantel y la prensa local.

Antes de subirse al vuelo chárter con destino a la región de Coquimbo, los peruanos lograron dar escuetas declaraciones palpitando el duelo ante el Romántico Viajero y que se disputará sin público en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Pura fe en Alianza Lima antes de enfrentar a la U

“Partido muy complicado, será jodido y bravo. Que el hincha de Alianza confíe en nosotros”, declaró Eryc Castillo en medio del caos. El expulsado Carlos Zambrano también alzó la voz: “A los hinchas de Alianza Lima le digo que crea en el grupo que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a tratar de clasificar a la semifinal”, dijo. Otro que puso la cuota de ilusión fue el veterano atacante, Hernán Barcos: “Queremos traer la clasificación y darle una alegría a la gente”, enfatizó.

Pero el que se robó todas las miradas fue el histórico delantero Paolo Guerrero, quien fue citado por el entrenador argentino Néstor Gorosito, y asoma como la gran sorpresa en el once titular de los aliancistas en Coquimbo.

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en un vacío Sánchez Rumoroso. El duelo podrás verlo por DSports y DGO.