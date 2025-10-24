En la cancha del Estadio Nacional de Santiago, Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2 por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, pero en las afueras del recinto se vivió una verdadera guerra.

Varios hinchas de Universidad de Chile que no tenían nada que hacer en las inmediaciones provocaron terror en la delegación de Lanús, cuyos buses recibieron piedrazos que, por suerte, no impactaron de lleno a un jugador.

De esta situación se quejó Lautaro Acosta en el post partido en diálogo con AS y pidió sanciones para la U: “Yo lo que sí entiendo es que tiene que haber una sanción dura, ejemplar. Pasa una vez, pasa otra vez, o le están tomando el pelo a la CONMEBOL o creen que están tranquilos con esas situaciones”.

Sobre el momento, Acosta relató los minutos de terror que vivió el plantel diciendo que “Nosotros nos tiramos al piso, es una locura, parecía una guerra. Una sola piedra rompió el vidrio, pero varias rebotaron y si le pegaba el piedrazo o un vidrio a alguien terminaba en una tragedia”.

“¿Hay que esperar que pase algo para una sanción ejemplar? Pasamos miedo, no estuvo bueno lo que pasó y esperamos nosotros demostrar otro comportamiento allá”, reflexionó en el cierre sobre lo ocurrido.

Cabe recordar que, después del ingreso de los buses al recinto ñuñoíno, el comisario de la CONMEBOL salió a inspeccionar las inmediaciones del Estadio Nacional y a la U le podría caer una nueva sanción por lo ocurrido en el día de ayer.

Los goleadores de la U

Con goles de Lucas di Yorio y Charles Aránguiz, Universidad de Chile se mantiene viva en las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora deberá definir en Buenos Aires el jueves 30 de octubre su paso a la final.