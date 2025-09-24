Univerisdad de Chile y Alianza Lima se jugarán el todo por el todo en lo que será el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que tan solo uno de estos equipos logrará el boleto a las semifinales del torneo.

En el primer partido, ambos equipos igualaron sin goles en Perú y en Coquimbo es donde se definirá todo, en la que tanto ‘Azules’ como los ‘Íntimos’ ya se preparan con todo para este duelo.

Para este compromiso, el entrenador del conjunto peruano, Néstor Gorosito prepararía una importante sorpresa dentro de su equipo, en la que busca descolocar a la Universidad de Chile con este cambio.

El DT argentino optaría por la titularidad del atacante Alan Cantero en desmedro de Kevin Quevedo, algo que podría confirmar en las próximas horas con el equipo que trabajará en Coquimbo.

Gorosito planea una gran sorpresa en Alianza Lima | Foto: Getty Images

Así lo informó la periodista peruana, Ana Lucía Rodríguez, quien señaló que durante esta tarde, el ‘Pipo’ confirmará en la interna lo que será el onceno de Alianza Lima ante la U.

La formación que prepara Alianza Lima es con: Guillermo Viscarra en portería; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en el mediocampo; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Alan Cantero (Kevin Quevedo) en el ataque.

El duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima es este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.