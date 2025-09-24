Universidad de Chile y Alianza Lima definirán este jueves 25 de septiembre su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 en un partido cargado de tensión.

El encuentro se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a puertas cerradas, debido a las sanciones que pesan sobre los azules en torneos Conmebol. En la ida, disputada en Lima, ninguno de los dos equipos logró sacarse ventaja y terminaron igualando sin goles.

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez afronta esta revancha con la obligación de hacerse fuerte en Chile. Pese a no contar con el apoyo de su hinchada en las tribunas, la U confía en su buen momento futbolístico para dar el golpe y avanzar a la ronda de los cuatro mejores, una instancia que no alcanza desde hace más de una década en competiciones internacionales.

Al frente estarán los de Néstor Gorosito, que llegan con la ilusión de hacer historia y romper con el estigma de los últimos años en torneos continentales.

Líbero agita el ambiente en la previa de la U vs. Alianza Lima

La antesala del duelo se encendió con la portada del diario deportivo Líbero, que sorprendió con un polémico titular: “A matar de contra”.

El matutino destacó que los íntimos apuestan por la rapidez de Castillo, Quevedo y Cantero, sumada a la capacidad goleadora del incombustible Hernán Barcos, como armas principales para vencer a los azules en Coquimbo.

La portada del diario Líbero de Perú | FOTO: Captura

El mensaje generó controversia inmediata en redes sociales. Desde Chile, varios hinchas cuestionaron el uso de un lenguaje que consideraron violento, sobre todo en un contexto deportivo.

Más allá de la polémica, lo cierto es que la portada de Líbero le pone un condimento extra a una serie ya cargada de tensión.

¿A qué hora se disputará el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima?

Cabe destacar que el duelo se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.